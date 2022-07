Lapin tapahtumaviikonloppu sai tuhannet liikkeelle – ennustettu sade vaihtui paisteeksi

– Viikonlopun Rock In The City -festivaali on sujunut ongelmitta hyvästä rock-musiikista ja festivaalitunnelmasta nauttien. Pohjois-Suomessa on aina omanlaisensa, erittäin hyvä meininki, festivaalia järjestävän RH Entertainment Oy:n toimitusjohtaja Riki Huhtala tunnelmoi.