Koronatapausten määrät nousivat kesällä korkealle monessa Euroopan maassa – nämä kolme grafiikkaa näyttävät, miten Suomi eroaa muista

Koronatilanne on huonontunut merkittävästi tämän kesän aikana monessa Euroopan maassa.

Kaikille avoimen maailmasta tietoa kertovan sivuston Our World in Datan (siirryt toiseen palveluun) tilastoista tämä koronatapausten määrän kehitys käy ilmi selvästi.

Our World in Datan luvut ovat miljoonaa ihmistä kohden. Koko Suomen väestötasolla varmistettuja tartuntoja on ollut THL:n mukaan 1 500–2 000 päivässä.