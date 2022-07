Viisi syytä, miksi sinunkin pitäisi kiinnostua saksalaisen Uniperin kohtalosta – jättilasku uhkaa langeta suomalaisille veronmaksajille

Saksan suurin kaasunmyyjä Uniper on pulassa ja huutaa apuun Suomea. Saksan hallitus myöntää, että maa on nojannut liikaa venäläiseen kaasuun. Nyt tehdään jo hätäsuunnitelmia, miten selvitään kylmästä talvesta. Pian on alennettava asuntojen lämpötiloja ja otettava lyhyempiä suihkuja.