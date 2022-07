Sattuma toi Sanna Roukalan Hailuotoon – nyt hän vetää suosittua taiteilijaresidenssiä, jonka rauhasta nauttivat pian myös kriisialueiden taiteilijat

Hirsitalo on Hailuodon saaressa sijaitseva kulttuuritalo Päiväkoti taiteilijaresidensseineen. Sanna Roukala on talon tuottaja, eli vastaa lähes kaikesta taloon liittyvästä, myös ruohonleikkurista.

Nyt Roukalan kädet ovat täynnä töitä, sillä heinäkuu on saaren vilkkain tapahtumakuukausi.

On Bättre folk, Hailuodon teatterifestivaalit ja musiikkipäivät.

Sanna Roukalan on luonut itselleen uuden uran Hailuodossa.

– Olemme nauraneet kavereiden kanssa, että nähdään sitten syksyllä. Silloin meillä on kaikilla aikaa.

Kirjan kuvitus toi Hailuotoon

Sattumalla on ollut sormensa pelissä siinä, että Sanna Roukala on päätynyt kulttuuriresidenssin pitäjäksi Hailuodon saareen keskelle Perämerta.

Roukala huomasi yhtäkkiä, että kirjan kuvittaja oli sama mies, jonka entistä asuntoa he olivat Hailuodossa käyneet katsomassa. Hän oli taidegraafikko Teuvo-Pentti Pakkala, joka oli asunut talossa 35 vuotta.

– Siinä oli hyvä vahvistus, että eiköhän me vaan osteta se talo. Ja siinä minä asun edelleen.

Roukala on asunut Hailuodossa nyt 12 vuotta.

Tuottajaksi vierestä seuraamalla

Koti sijaitsee kulttuuritalosta muutaman kilometrin päässä. Kulttuuritalo Päiväkodin tuottajana ja sen taitelijaresidenssin pitäjänä Roukala on toiminut viisi vuotta.

Sen jälkeen talossa on toiminut muun muassa synnytyssairaala, neuvola, ja päiväkoti, josta nykyinen nimi on peräisin.

Hän kertoo, että alan vaihtajia on saaressa muitakin, sillä tuhannen asukkaan kunnassa työskentelymahdollisuudet ovat rajalliset.

Hailuotoon on pitkään suunniteltu rakennettavaksi siltaa . Valmistuessaan se helpottaa kulkemista saaren ja mantereen välillä.

Omaleimaisia tapahtumia

Taiteilijaresidenssi on vilkastuttanut Hailuodon ennestäänkin runsasta kulttuurielämää. Residenssissä vierailee vuosittain noin 80 eri alojen taiteilijaa, etupäässä kirjailijoita ja muusikoita.

Roukala kertoo ison kävijämäärän johtuva siitä, että residenssissä on mahdollista viipyä myös lyhyitä aikoja.

– Ilahduttavaa on se, että monet taiteilijat palaavat meille takaisin. Joku on voinut käydä meillä esimerkiksi kesällä ja haluaa sen jälkeen nähdä millaista täällä on talvella.