Putinin sota on jatkunut jo viisi kuukautta, ja EU:ta riivaavat hintojen nousu, helle ja taantuman pelko – uhkaako Ukrainan asia unohtua?

1. Sodankäynnissä uhkaa turtuminen, aseavussa materiaalin loppuminen

– Ihmiset turtuvat jopa siihen, että venäläiset pommittavat asutuskeskuksia ja tappavat naisia ja lapsia. Myös hallitukset turtuvat, kun niillä on muitakin ongelmia. Tämä on nähty kaikissa kriiseissä, Toveri sanoo.

Aseapu EU:lta Ukrainalle jatkuu, mutta merkittävimmät asejärjestelmät Ukraina on saanut Yhdysvalloista. Keskipitkän kantaman HIMARS-raketinheittimet ovat viime viikkoina aiheuttaneet Venäjälle aitoja vaikeuksia.

– En vielä näe tästä merkkejä, mutta se vaara on. Jos Euroopan talous heikkenee edelleen syksyn ja talven aikana, monella hallituksella on paineita päästä rauhanomaisempaan eloon. Silloin kiinnostus aseavun antamiseenkin hiipuu.

Toinen kysymys Toverin mukaan on, onko EU-maiden asevarastoissa enää annettavaa.

2. Pakotteet ovat iskeneet Venäjään, mutta kaikki keinot ovat pian käytössä

Mutta EU on huomattavasti enemmän talousjätti kuin sotilasjätti.

EU:n diplomatian jatke ovat ohjusten sijaan talouspakotteet. Tilastojen mukaan niillä on ollut vaikutusta Venäjään.

– Venäläisistä on tullut 13–15 prosenttia köyhempiä. Tuonnin arvo maassa on pudonnut puoleen. Tuontikomponenteista riippuvainen teollisuus, kuten autojen tai kodinkoneiden valmistus, on suurissa vaikeuksissa, sanoo tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen Suomen Pankista.