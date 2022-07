Turvemetsät kasvaneet uhaksi Suomen ilmastotavoitteille – lisääntyvistä hakkuista vapautumassa isot päästöt, joihin ajateltu keino ei auta

Ilmasto- ja luonnonvaratutkijoille on vahvistumassa käsitys, että lisääntyvät hakkuut ojitetuissa turvemetsissä voivat johtaa kestämättömään tilanteeseen Suomen ilmastotavoitteiden kannalta.

Kuusivaltaisilla ojitetuilla soilla puu kasvaa tällä hetkellä hyvin, mutta niiden hyödyntäminen nykymenetelmin teollisuudessa on ilmasto- ja vesiensuojelutavoitteiden kannalta hyvin ongelmallista.

Meneillään on useita tutkimushankkeita, jotka selvittävät turvemetsien päästöjä ja pyrkivät löytämään keinoja päästöjen vähentämiseen.

Ojitettujen soiden hakkuut aiheuttavat isot päästöt

Avohakkuun vaikutus on vasta vähitellen selviämässä alan tutkijoille. Tiedontarvetta varten perustettiin edellisen hallituksen rahoituksella laaja tutkimushanke hämäläiseen korpeen. Tutkimuslaitteilla tutkitaan niin maassa kuin ilmassakin muun muassa avohakkuiden vaikutuksia.

Korvessa on käyty nyt reilun kolmen vuoden ajan ja alustavien tulosten mukaan avohakkuu on todella iso mylläys ravinteikkaalla turvesuolla ja samalla iso ilmastoriski. Samoja tuloksia on saatu aikaisemmin muun muassa Ilmatieteen laitoksen mittauksista (siirryt toiseen palveluun).