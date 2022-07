Näin kuumaa Euroopassa nyt on, paikoin tulossa historiaan polttavin viikko – ilmastonmuutos lisää kovien helteiden todennäköisyyttä

Jopa vaarallisen kuuma helle leviää Euroopassa. Heinäkuun lämpötilaennätyksiä on rikottu ainakin Portugalissa ja Espanjassa. Britanniassa lämpötilan ennustetaan nousevan ensimmäistä kertaa yli 40 asteeseen maan toista sataa vuotta kestäneen mittaushistorian aikana.

Espanjassa ja Portugalissa yli tuhat ihmistä on kuollut helteiden vuoksi viime päivien aikana, ja maissa on sammutettu maastopaloja useilla alueilla. Myös Ranskassa yli 14 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen takia.