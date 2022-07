Herätys: Paikoin tulossa historian polttavin viikko | Vihreiden nuorten johtaja haluaa lisää ydinenergiaa | Euroopassa lentäminen koettelee nyt hermoja

Paikoin tulossa historian polttavin viikko

Peppi Seppälä johtaa vihreitä nuoria ja haluaa lisää ydinenergiaa

Vihreiden nuorten puheenjohtaja toivoo, että valtio lähtisi vetämään uudenlaisen ydinreaktorin rakentamista. Siinä missä Vihreä liitto on aiemmin ollut erittäin kielteinen ydinvoiman suhteen, nuorisosiipi on asettumassa ydinvoiman taakse. Perimmäisenä syynä on ilmastopäästöjen radikaali pudottaminen.