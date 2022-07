Ilmajoelle aukeaa yksi harvoista itsepalvelukaupoista pääkaupunkiseudun ulkopuolella – sisään pankkitunnuksilla, maksu sekunneissa

Ilmajoen Ahonkylään on elokuussa aukeamassa itsepalvelukauppa. Mini Smart -nimellä toimiva kauppa on Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen elintarvikkeita myyvä itsepalvelukauppa.

Ahonkylän itsepalvelukauppa tulee olemaan auki vuorokauden ympäri. Jotta varkaudet saadaan ehkäistyä, kauppaan pääsee sisään tunnistautumalla pankkikortilla. Ostokset voi kerätä vaikka omaan reppuun tai ostoskassiin. Kun kaikki tarvittava on kerätty, asetetaan ostoskassi tai reppu maksualueelle.

Kyläläiset vaikuttavat tuotevalikoimaan

Tuotevalikoimasta tulee olemaan pienen lähikaupan yleisimmät elintarvikkeet. Kyläläisille on myös laitettu kysely siitä, mitä he toivoisivat tulevasta kaupasta löytyvän ja paljonko gluteenittomille tuotteille on tarvetta.