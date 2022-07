Etelä-Euroopan maastopalojen sammuttamisessa voi mennä viikkoja, sanoo suomalaisasiantuntija

Maastopaloja on sammutettu muun muassa Espanjassa, Ranskassa, Portugalissa ja Kreikassa. Esimerkiksi Ranskassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu maastopalojen tieltä maan lounaisosassa. Yhteensä yli 8 000 ihmistä evakuoitiin maanantaina Gironden departementin alueella viime viikolla alkaneiden maastopalojen tieltä. Maastopaloista on raportoitu muiden muassa La Teste-de-Buchissa. Tuli on tuhonnut metsää Ranskassa tuhansien hehtaarien alueella.