Lumin ja Pyryn pentu lähetettäisiin Kiinaan jo nuorena – näin Ähtärin eläinpuisto valmistautuu mahdollisesti syksyllä syntyvään pandapentuun

Pandanaaraan tiineeksi tuleminen ei ole helppoa; lisääntyminen on hidasta, sillä niillä on kiima-aika vain kerran vuodessa, muutaman päivän ajan.

Lisääntyminen on alkujaankin ollut näiden pandojen pääasiallinen tehtävä Suomessa. Lumi ja Pyry on tuotu Suomeen Kiinaan metsähallituksen luonnonsuojeluosaston tutkimus- ja suojeluhankkeen myötä.

Pandat eivät ole olleet aktiivisia lisääntymään muuallakaan maailmassa. Lyhyen kiima-ajan ja pitkän pentuajan takia luonnonvaraisetkaan pandat eivät lisäänny tehokkaasti. Pandapariskuntia on Euroopassa noin 10, Lumi ja Pyry mukaan lukien.

WWF:n mukaan poikaskuolleisuus on vankeudessa elävien pandojen keskuudessa korkeampi kuin luonnossa (siirryt toiseen palveluun) .

Intendentti Marko Haapakoski pitää WWF:n tietoa epäluotettavana. Hän arvioi, että poikaskuolleisuus tarhoissa on pienempi kuin luonnossa. (siirryt toiseen palveluun)

Pesäntekoa ja päiväunia

Ähtärissä on haluttu helpottaa Lumin mahdollista tiineyttä kaikin keinoin. Lumin aitaus pandatalosta on tällä hetkellä rauhoitettu vierailta. Pandatalosta löytyy myös erillinen pandasairaala, jossa emon ja pentujen hyvinvointi voidaan varmistaa haastavissakin synnytystilanteissa.

– Meillä on täällä kaikki valmiina, pesäkamerat ja henkilökunta, jotta pentu saa syntyä, Haapakoski sanoo.

Tähän mennessä Lumi on kohdannut kahtena peräkkäisenä vuonna valeraskauden. Sen käytös on samanlaista myös aidon tiineyden kohdalla: pian vuorossa on pesän rakennusta ja lepoa.