Ulkoministeri Pekka Haavisto Ylen haastattelussa: Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointi etenee lupaavasti

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo, että Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointi Naton nykyisissä 30 jäsenmaassa on edennyt nopeammin kuin oli ajateltu.

– Me olemme puolessa välissä jo nyt, ja kalenterissa ollaan vasta vähän yli heinäkuun puolenvälin, Haavisto arvioi Ylen haastattelussa tilannetta, jossa puolet Nato-maista on jo hyväksynyt Suomen Nato-jäsenyyden .

Haavisto muistuttaa, että ratifiointien rulla lähti liikkeelle Naton Madridin huippukokouksesta kesäkuun lopulta, joten hänen mielestään päätöksenteossa on päästy eteenpäin aika nopeasti.

Yhdysvallat ja Italia huomion keskipisteessä

– Ilmeisesti koko senaatin äänestys on ajoitettu niin, että se tapahtuisi ennen senaatin kesätaukoa, joka alkaa 4. elokuuta. Sillä on tietysti suuri symbolinen merkitys, että Yhdysvallat tulee tähän mukaan, Haavisto toteaa.

– Italiallakin on ollut aikataulu, joka olisi tuonut tämän päätöksen tuohon alkusyksyyn ja nyt tietysti katsotaan, tuleeko hallituskriisiin tai muihin asioihin liittyviä asioita, ylimääräisiä vaaleja, jotka mahdollisesti sitten aikatauluun vaikuttaisivat, Haavisto sanoo.

Virkamiesneuvottelut Turkin kanssa elokuussa

– Tietysti täytyy aina koputtaa puuta, kun puhutaan näistä, että mikä on mahdollista ja mitä voi tapahtua, Haavisto naurahtaa kysymykseen Turkin päätöksenteosta.

– Siinähän on sovittu virkamiestason yhteydenpito niiden asioiden toteuttamiseksi, mitä on siinä yhteisymmärryspöytäkirjassa ja tämä virkamiesyhteistyö on nyt lähtenyt liikkeelle.