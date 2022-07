Kuluttajaliittoon on tullut paljon yhteydenottoja vuonna 2018 villiksi länneksi muuttuneen taksialan ongelmien takia. Yhteyttä otetaan niin palvelun saatavuudesta, hinnasta kuin turvallisuudestakin.

– He pystyvät käyttämään kuluttajan valtaa eli vertailemaan ja valitsemaan itselleen mieluisen palvelun kaupungeissa. Heikommassa asemassa olevat kuluttajaryhmät, kuten maaseudulla asuvat vanhemmat ihmiset, ovat kuitenkin kärsineet, Beurling-Pomoell kertoo STT:lle.

Kuluttajaliiton mukaan taksien saatavuusongelmat on saatava korjattua erityisesti alueilla, joilla toimivaa joukkoliikennettä ei ole.

Matkojen hinnat ovat nousseet lyhyessä ajassa jopa 40 prosenttia

Tilastokeskuksen kesäkuisen arvion mukaan vuoteen 2015 verrattuna hinnat ovat nousseet 30 prosenttia. Pohjois-Suomessa hintojen nousu on ollut lähes 40 prosentin luokkaa.

– Kuluttajien valinnoilla on merkitystä. Sellaista palvelua tarjotaan, mitä halutaan ostaa, Koskinen sanoo. Koskinen kertoo, että jos halvoille takseille on paljon kysyntää, sitä palvelua tuotetaan. Jos taas moni asiakas kaipaa laadukkaampaa taksimatkustusta, tarjolle tuodaan enemmän laatua. Siitä, ovatko taksien hinnat todella nousseet, on monenlaista kantaa.