Yksi Kuusankosken valtavista maamerkeistä on nyt purettu – vasta muutama vuosi sitten paljastui, että se olisi voinut kaatua ihmisten päälle

Yksi Kuusankosken maamerkeistä katosi maisemasta maanantaina Kouvolassa. 30-metrinen, betoninen voimajohtopylväs ehti koristaa Kymijoen maisemaa yli 70 vuotta. Nyt voimajohtolinjan pylväitä on jäljellä kolme kappaletta. Niistä vain yksi on tarkoitus säästää.

Pylvään kaato ja sen tuoma pettymys Kouvolan kaupunkia kohtaan on saanut Iitin miettimään jopa poismuuttoa Kuusankoskelta.

– Jos tällaiset pylväät olisi vaikka Kotkassa tai Haminassa tai missä rannikolla hyvänsä, ne olisi ajat sitten jo kunnostettu ja laitettu hyvään kuntoon. Olen nuoruuteni asunut Haminassa, ja vaimo on kotkalaisia ja sinne rannikolle tekee mieli. Onkohan tämä nyt se lähtölaukaus sitten, Iitti pohtii.

Pentti Iitti tuli tiistaina rakkaimman pylväänsä äärelle vielä, kun se on edes jotenkin mahdollista. Iitin takana pylväitä vielä on, ja yksi niistä jää paikalleen.

Kuusankosken maamerkkeinä tunnettuja betonipylväitä on jäljellä enää kolme. Pylväs numero 7 laitettiin maanantaina maan tasalle. Pentti Iitti kävi katsastamassa paikan seurassaan toimittaja Kiira Ikävalko.

Pylväs olisi voinut kaatua

Kymi-yhtiön voimalinjan pylväät on rakennettu vuonna 1948. Ne olivat voimalinjakäytössä noin 30 vuotta ja poistettiin voimalinjakäytöstä 1980-luvulla.

Pylväiden kohtalosta on käyty kiivasta keskustelua. Moni kuusankoskelainen tahtoisi säilyttää pylväät osana paikallista historiaa. Myös Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta on todennut, että pylväiden teknisen toteutuksen on katsottu olevan valtakunnallisessa mittakaavassa ainutlaatuinen.