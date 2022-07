Paraisten siltojen rakentaminen alkanee loppuvuodesta – Väylävirasto: Uusimistyö on yksi Suomen vaativimpia siltaurakoita

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishanke maantiellä 180 on edennyt hyvällä vauhdilla niin, että rakentaminen alkanee Paraisilla loppuvuodesta 2022, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan. Hanketta on kuvattu erittäin vaativaksi siltaurakaksi .

E duskunta on antanut siltojen uusimiseen rahaa 128 miljoonaa euroa.

– Haasteita aiheuttavat voimakas kustannustason nousu, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa johtuvat materiaalien saatavuusongelmat ja hieman ennakoitua heikommiksi osoittautuneet maaperäolosuhteet. Allianssiurakan kaikilla osapuolilla on kuitenkin vahva yhteinen näkemys siitä, että tavoite saavutetaan ja toteutus käynnistyy suunnitellusti, sanoo projektipäällikkö Janne Wikström Väyläviraston tiedotteessa.

Hessundinsalmen uuden sillan tiesuunnitelma on uudelleen nähtävillä

Hessundinsalmen uutta siltaa koskevaa tiesuunnitelmaa on muokattu, ja suunnitelma on asetettu uudelleen nähtäville 4. elokuuta saakka. Suunnitteluratkaisua on parannettu muun muassa siltatyypin osalta.