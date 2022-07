Kansanedustaja Jukka Mäkysen Pride-kolumni Ilkka-Pohjalaisessa nosti raivon sosiaalisessa mediassa – JSN:ään tehty kantelu

Kritiikkiä on esittänyt muun muassa sosiaalisen median vaikuttaja Heidi Suotsalo , joka on osoittanut Instagram-palvelussa avoimen kirjeen (siirryt toiseen palveluun) Ilkka-konsernille, Keskisuomalaisille ja muille vaikuttaville mediataloille.

– Kirjoitus on loukkaava ja täynnä valheellisia väittämiä, mutta ilmeisesti faktoja ei tarvitse tarkastaa, kun kykse on kolumnista, Suotsalo kirjoittaa.

Kantelu Julkisen sanan neuvostolle

– Perusteita on kolme. Ensimmäinen on se, että hän on saanut mandaatin kansanedustajaksi Vaasan vaaipiiristä eli iso joukko on arvioinut että hänen harkintakykynsä on riittävä.