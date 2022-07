Inga Hofmannille jäi vain passi ja hyttysmyrkky, kun laukku katosi – nokkelimmat ovat ostaneet lentolipun päästäkseen etsimään matkatavaroitaan

Matkalaukut myöhästelevät ympäri Eurooppaa. The New York Times kertoi, että Yhdysvaltalainen lentoyhtiö Delta Airlines turvautui ongelmien takia luovaan ratkaisuun. Se lennätti heinäkuussa koneellisen pelkkiä matkalaukkuja (siirryt toiseen palveluun) Lontoosta Yhdysvaltoihin purkaakseen myöhästyneiden matkalaukkujen ruuhkaa.

Kotimatkalla olleen poliisin matkalaukku jäi Kairoon

Suomessakin osa matkustajista on saanut odottaa laukkuaan kauan. Yksi heistä on Mikko Lampila . Hänen lentoreittinsä Suomeen ei ollut se ihan tavallisin: Juba–Kairo–Istanbul–Helsinki.

Lampila palaa pian Etelä-Sudaniin. Hän toivoo, että matkalaukku saapuisi sinne samaan aikaan kuin hän, sillä sen noutaminen myöhemmin kentältä olisi hankalaa. Juban lentokentältä on vielä 800 kilometrin matka sinne, missä Lampila on töissä.

Hoffman jännitti, pääseekö hän Helsinki-Vantaalla lentomatkalaukun kanssa koneeseen

Lentokoneesta hän lähetti Whatsapp-viestin: "Made it to the plane WITH suitcase". Pääsin koneeseen matkalaukun kanssa.