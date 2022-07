Koronasta on tullut "niljakas seuralainen", joka leviää nyt kuin kulovalkea – ärhäkästi tarttuva muunnos valtaa alaa myös Suomessa

Koronavirus jyllää edelleen väestössä, Ylen haastattelelemat asiantuntijat arvioivat. Sairaaloiden kuormitus on kasvussa, ja sairaanhoitopiirit uskovat tartuntojen kasvavan syksyllä merkittävästi.

Kysyimme HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtoselta , Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broasilta sekä THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salmiselta , mitä Suomen koronatilanteesta on hyvä tietää juuri nyt.

– Käytännössä vähintään kolme neljäsosaa HUS-alueella olevista tapauksista on BA.5-varianttia, joka on tarttuvin variantti Euroopassa tällä hetkellä. Olemme samassa aallossa kuin muukin Eurooppa. Euroopan tartuntatautivirasto varoitti jo toukokuussa, että BA.5-variantin lisääntyminen tulee lisäämään sairaanhoidon tarvetta ja koronaan liittyviä kuolemantapauksia, Lehtonen huomauttaa.

Toiseksi yleisin BA.4- ja BA.5-muunnokset ovat suomalaisille tutun omikron-muunnoksen alavariantteja. Alavarianttien tartuttavuusluvuksi on arvioitu jopa 18,6. Yhden tartunnan saaneen arvioidaan sairastuttavan keskimäärin parikymmentä ihmistä.

Tartuntamäärät ovat kasvaneet muualla Euroopassa. Virallisten lukujen valossa kasvu on Suomessa ollut vielä varsin maltillista.

– Varmistettuja tartuntoja, jotka ovat todennäköisesti vain jäävuoren huippu, on 1 500–2 000 päivässä. Tilanne on pysynyt stabiilina, THL:n Salminen sanoo

– Monta tuhatta positiivista tulee virallisissa testeissä joka viikko. Arvio on, että se on pieni osa kokonaismäärästä. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on oman henkilöstön tartuntojen perusteella arvioitu, että oikea määrä voi olla kuusinkertainen, Lehtonen sanoo.