Mittava hyöty yksittäisestä rokotteesta on aika pieni, toteaa Helsingin johtajalääkäri Timo Lukkarinen – kritisoi liiallista koronarokottamista

Helsingissä on noin 300 000 ihmistä, jotka ovat saaneet kolme koronarokotetta, mutta eivät vielä neljättä. Jo nyt neljä terveyskeskusta on kiinni, koska työvoimaa tarvitaan rokottamiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antoi maanantaina uuden suosituksen, jonka mukaan neljänsien koronarokotteiden antamista voidaan laajentaa välittömästi. Kunnat joutuvat nyt miettimään uusiksi väestönsä rokottamisen. Aiemmin ohjeena oli, että rokottaminen aloitettaisiin vasta elokuussa.

Ensimmäisessä vaiheessa rokotukset laajennetaan 70–79-vuotiaisiin, joille ajanvaraus on jo avattu. Tähän ikäryhmään kuuluu Helsingissä 35 000 ihmistä. Sen rokottaminen vaatii työvoimaa. Jo nyt rokottamiseen on jouduttu laittamaan niin paljon henkilökuntaa, että neljä terveysasemaa on Helsingissä kiinni kesän ajan.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo Ylen haastattelussa, että rokottamista pitää miettiä tarkkaan, jotta siitä saadaan oikea hyöty.

THL on laskenut, että tämänhetkisessä koronatilanteessa yli 80-vuotiaita pitää rokottaa noin 2 000, jotta saadaan yhdessä kuukaudessa säästettyä yksi erikoissairaanhoidon tapaus.

Riskiryhmiin kuuluvien 60–69-vuotiaiden kohdalla vastaava luku on 12 000 rokotettua.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen, miten rokotukset Helsingissä etenevät?

– Seuraavan ryhmän, 18–69-vuotiaat riskiryhmät, ajanvarauksen avaaminen riippuu siitä, miten hanakasti yli 70-vuotiaat hakevat rokotetta. Jos tulee suuri rynnistys rokotuksille, joudumme odottamaan, ettei tule puuroutumista. Ja edelleen, kakkosryhmä vaikuttaa siihen, milloin terveet 60–69-vuotiaat pääsevät rokotettavaksi.

– Helsingissä puhutaan aina suurista ryhmistä. Esimerkiksi 70–79-vuotiaita on Helsingissä 35 000. Vaikka rokotuskapasiteettimme on tällä hetkellä 10 000 henkilöä viikossa, ja sitä aletaan nyt nostaa, menee muutama viikko, että kaikki näissä uusissa ryhmissä saadaan rokotettua.

Miksei rokotuspisteitä vain avata kaikille yli 18-vuotiaille?

– Helsingissä on "kolme rokotetta saaneita, mutta neljättä rokotetta saamattomia" -ihmisiä noin 300 000. Jos meille tulisi 150 000 ihmistä yhtenä päivänä rokotepisteille Jätkäsaareen ja Malmille, kukaan ei saisi heille rokotteita käteen. Tämän takia rokotukset pitää porrastaa ja hoitaa ajanvarauksella.

– Ja toisaalta, kaikki eivät myöskään hyödy rokotteesta nyt mitenkään. Aika paljon joudumme tällä hetkellä rokottamaan, että siitä saadaan hyötyä.

Onko Helsingissä tarpeeksi rokottajia?

– Tällä hetkellä saadaan viikossa rokotettua noin 10 000 ihmistä. Lisää rokottajia on tulossa. Mutta täytyy muistaa, että rokottajat ovat aina poissa muista toiminnoista. Tällä hetkellä meillä on laajat kesäsulut, että voimme turvata pelkät perustehtävät.

– Sekä Helsingin kaupungilla että koko sairaanhoitopiiri HUSilla on osastoja ja leikkaustoimintoja nyt suljettuina. Kukaan ei haluaisi sulkea näitä toimintoja, joita joudutaan nytkin pitämään kiinni. Mutta jos halutaan joku rokottamaan, se on aina pois muualta. Meillä on yksi iso sairaanhoidon työntekijäpooli Helsingin ja HUSin alueella. Jos me jollain tavalla työllistämme ihmisiä toisaalla, he ovat toisesta paikasta pois suorasti tai epäsuorasti.

Mistä kaupungin terveydenhoidon tehtävistä rokottajat siis ovat poissa?

– He ovat meidän sijaispooleistamme pois. Meillä on tällä hetkellä 3–4 terveysasemaa kiinni. Osastoja on kiinni, koska osa on kesälomilla. Mielellämme käyttäisimme jokaisen rokottajan sairaslomasijaisina tai kesälomasijaisina, mutta emme voi, kun he ovat rokottamassa. Tämä on hölmöläisten peiton jatkamista vääjäämättä tämä kokonaisuus. Jos meillä on sata työntekijää, he eivät irtoa 120 tehtävään.

Ovatko terveysasemat siis rokottamisen takia kiinni?

– Meillä olisi mahdollisuus ehkä pitää näitä terveysasemia auki, jos ei tarvitsisi rokottaa tällä hetkellä, kyllä.

Mitkä terveysasemat on nyt suljettu?

– Jakomäki, Kivikko, Malminkartano ja Paloheinä ovat nyt kiinni. Emmehän me mitään asemaa kiinni haluttaisi laittaa, mutta jos ei ole henkilöstöä, joudumme sulkemaan.

Joutuuko Helsinki ottamaan vielä lisää rokottajia esimerkiksi kouluterveydenhuollosta?

– Aika näyttää, miten paljon halutaan rokotuksia laajentaa. Jos rokotteita annetaan tarpeettomasti kaikille ja useita kierroksia, tai tarpeeseenkin, mutta paljon ja nopeasti, niin silloin joudutaan sulkemaan lisää paikkoja.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että tällä hetkellä joudumme antamaan aika paljon rokotteita, että niistä olisi jotain hyötyä. Mittava hyöty yksittäisestä rokotteesta on aika pieni. Joudumme antamaan tuhansia rokotteita, jotta säästytään esimerkiksi yhdeltä sairaalahoitopäivältä.

– Pitää miettiä asiaa myös muutoin: jos joudumme antamaan tuhansia rokotteita, että saamme yhden sairaalahoitopäivän säästettyä, niin se tuhat rokotetta on tietty työmäärä, joka on muualta pois. Huonossa tapauksessa se on pois sairaalahoidosta. Lopputulema voi kokonaisuudessa olla jopa heikompi, mitä tavoiteltiin rokottamisella.

Voit keskustella aiheesta 21.7. kello 23:een asti.