Mustikkasato on tänä kesänä runsas, mutta marjan poimiminen myyntiin vaikeutuu: 4H-liitto ei enää osta mustikoita

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltolan mukaan havaintometsistä saatujen tietojen perusteella sato on keskimääräistä parempi ja tasaisempi kaikissa niissä havaintometsissä, joista tietoja on kertynyt.

Pääsatokausi on jo käynnistynyt eteläisessä Suomessa. Oulun eteläpuolisilla alueilla alkaa mustikka olla poimintakypsää ja Etelä-Lapissa löytyy jo yksittäisiä kypsiä mustikoita lämpimiltä kasvupaikoilta.

Mustikan pomiminen myyntiin näyttää vaikeutuvan

– Keskusteluja on käyty mustikan ostamisesta puolukan oston yhteydessä, hän kertoo.

Yritykset ostavat marjat ulkomaalaisilta poimijoilta

Toinen merkittävä marjojen ostaja on myös Arctic International Oy. Toimitusjohtaja Janne Naapanki kertoo, että poiminnat aloitetaan lähipäivinä Päijät-Hämeestä ja sieltä edetään kohti pohjoista.

Poiminta-ajan kesto ratkeaa, kun katsoo sääkarttaa

Mustikka on sopeutuvainen marja. Kuivuus on sille kriittinen asia, sillä marjasta on vettä noin 80 prosenttia. Jos sateita ei tule, marja jää pieneksi tai tippuu pois.