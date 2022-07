Atrian tuottajahinnat ovat nousseet vuodessa 30 prosentilla – lihantuottajat: "Lisää tarvitaan ja olisi tarvittu jo"

Lihatalo Atria kertoo pörssitiedotteessaan nostaneensa lihan arvonlisäverottomia tuottajahintoja 30 prosentilla vuoden takaisesta. Atria on verrannut kesäkuun lopun 2021 tilannetta tämän vuoden kesäkuun lopun tuottajahintoihin.

– Tuotannon volyymiin ja jatkuvuuteen olisi tullut niin suuria vaurioita, että on ollut kerta kaikkiaan pakko olla järjestämässä asioita siihen suuntaan, että tiloille löytyisi rahaa jostain.

– Suomalainen tuotanto on toistaiseksi välttynyt rakenteellisilta vaurioilta. Euroopassa on maita, joissa sianlihan tuotantoa ajetaan alas aika mittavastikin.

Markkinat ratkaisevat

Atrian tuottajahintoja nostettiin jonkin verran jo viime syksynä, kun maatilojen kustannukset alkoivat nousta ja satokin jäi huonoksi. Suurin osa tuottajahintojen nostosta on kuitenkin ajoittunut kevääseen ja kesään.

Millainen Atrian tuottajahinnan nosto on ollut muihin lihataloihin verrattuna?

– En tiedä yksityiskohtaisesti, mitä kilpailijat maksavat. Valtavia eroja yritysten välillä tuskin on. Sen voi päätellä siitä, että tilojen siirtymiä meille tai meiltä pois ei ole merkittävästi ollut.

Atria on nostanut myös myyntihintojaan, minkä ansiosta yrityksen liikevaihto on kasvussa. Yhtiön pörssitiedotteen mukaan hyvä liikevaihdon kasvu on tukenut myös tuloksen kehitystä.