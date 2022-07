Kiusaamiskampanja ja epäillyt rikokset varjostavat partiolaisten suurleiriä Evolla

Partiolaisten suurleirillä Hämeenlinnan Evolla on havaittu kiusaamiskampanja sekä näpistyksiä ja varkauksia. Kajo-suurleirin johtaja Maria Nikkari kertoo, että yhteen alaleiriin on kohdistunut epäasiallista käytöstä ja kiusaamista.

– Huomasimme, että sosiaalisen median eri kanavissa on ollut meneillään yhteen alaleiriin kohdistunut kiusaamiskampanja. Se on ollut poisjättämistä, epäasiallisten juttujen kertomista ja juorujen levittämistä, luettelee Nikkari.

Myös rikollista toimintaa on havaittu

Partiolaiset ovat pystyttäneet Evon metsiin suuren telttakaupungin , jossa on erilaisia palveluja. Alueella on havaittu varkauksia ja näpistyksiä.

Asiaan suhtaudutaan vakavasti

Leirin johto lähetti suurleirin viralliseen sovellukseen ilmoituksen, jossa kerrotaan rikollisesta toiminnasta ja epäasiallisesta käytöksestä. Kiusaamisen kohteeksi joutuneen alaleirin aikuisia on tuettu erikseen, jotta he voivat puolestaan tukea leirinsä nuorempia partiolaisia.

Suurleirillä on omat turvallisuus- sekä pelastus- ja ensihoitoyksiköt joiden työtä on entisestään tehostettu. Nikkari kertoo, että leirillä on lisäksi nuorisotyöntekijöitä. Tilanteiden purkamiseen leiriläisten käytössä on myös henkiseen turvallisuuteen keskittyviä organisaatioita.