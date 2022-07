Maisa Kakriaisella oli tasapaino-ongelmia, sitten hän löysi paljasjalkakengät – "Aluksi kivet ja kävyt sattuivat, mutta siihen tottui"

– Olin ajatellut, että niitä on olemassa vain kamalan rumia. Aloin kuitenkin googlailla ja huomasin, että niitä on vaikka minkälaisia, Kakriainen kertoo.

Niin on käynyt monelle muullekin. Paljasjalkakengistä on tullut niin suosittuja, että tavalliset marketitkin ovat päättäneet ottaa niitä valikoimiinsa.

“Kenkiä on riivitty ja raavittu lisää, mistä vain on saatu”

Paljasjalkakengät imitoivat nimensä mukaisesti paljain jaloin liikkumista. Niissä on ohut, hyvin taipuisa pohja, eikä lainkaan kantakorotusta. Ne ovat olleet jo pitkään juoksijoiden suosiossa ja niitä on myyty vain erikoisliikkeissä.

– Jäljellä on yksittäisiä kokoja, värejä ja malleja. Niitä on riivitty ja raavittu lisää, mistä vain on saatu, pukeutumisen ostoryhmäpäällikkö Timo Karanko sanoo.