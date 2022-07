Saksa luultavasti taipuu myöntämään ydinvoimalle jatkoaikaa, arvioi tutkija – ydinvoimaloiden valmius jatkaa on kuitenkin epävarmaa

Saksa on ajanut alas ydinvoimaloitaan vauhdilla Japanin Fukushimassa vuonna 2011 tapahtuneen ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Nyt Saksan hallitus kuitenkin harkitsee jatkoajan myöntämistä yhä käynnissä oleville ydinvoimaloille ja käynnistää asiasta selvityksen.

Liittokansleri Olaf Scholz vakuutti vielä kesäkuussa, että Saksa pysyy päätöksessään irtautua ydinvoimasta kokonaan vuoden loppuun mennessä. Myös vihreiden talous- ja energiaministeri Robert Habeck on vannonut, ettei hallitus energiakriisistä huolimatta harkitse ydinvoiman käyttöiän pidentämistä.

Vihreitä edustava talous- ja energiaministeri Robert Habeck julisti 23. kesäkuuta Saksan nostavan energiasektorin valmiutta. Habeck on kuitenkin luvannut, että hallituksen päätös ydinvoiman alasajosta pitää.

– Odotan, että vihreät tekevät tässä lopulta myönnytyksen samaan tapaan kuin he tekivät Nord Stream 1 -kaasuputken turbiinin kanssa, Siddi ennustaa.

Energiakriisiä ratkoakseen Saksa on päättänyt jo ottaa käyttöön suljettuja kivihiilivoimaloita sekä öljyllä toimivia voimaloita, liittokansleri Scholz tiedotti (siirryt toiseen palveluun) lauantaina.

Uusi arvio ydinvoimaloista muutamassa viikossa

Ydinvoimaloiden valmius jatkaa on arvoitus

Säteilyturvakeskuksen apulaisjohtaja Tomi Routamo sanoo, että kolmen ydinvoimalan kuntoa on mahdotonta arvioida tarkkaan tuntematta yksityiskohtia.

– Varsinaisia turvallisuushuolia en ole kuullut näistä kolmesta ydinvoimalasta. Mutta voi olla, että joitakin huoltotoimenpiteitä olisi täytynyt tehdä toisella tavalla, jos aikomuksena on käyttää näitä laitoksia pidempään.

Grafenrheinfeldin ydinvoimala lopetti toimintansa vuonna 2015, sillä se valmistautui hallituksen päätökseen ajaa alas ydinvoima vuoden 2022 loppuun mennessä. Ydinvoimalaa on vaikeaa saada nopeasti käyntiin sen sulkemisen jälkeen.

Routamo muistuttaa, että kolmen ydinvoimalan on täytynyt osoittaa, että niitä on turvallista käyttää tämän vuoden loppuun asti, mutta ei tätä pidemmälle.

– Laitososat kuluvat, kun niitä käytetään. Jos on jo päätetty olla hankkimatta varaosia keskeisiin komponentteihin, niiden hankkimisajat voivat olla sen verran pitkiä, että se aiheuttaa ongelmia.

Routamon mukaan on myös epäselvää, millä tavalla kolmea viime vuoden lopulla suljettua voimalaitosta on ylläpidetty. Niiden mahdollinen käyttövalmius hätätilanteessa on vielä kolmea käytössä olevaa ydinvoimalaa suurempi kysymysmerkki.