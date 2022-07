Golfammattilaiseksi haluava Nicke Kaajavirta, 20, markkinoi itseään kouluille ja sai paljon yhteydenottoja – nyt suuntana on Texas ja neljän vuoden opinnot

Kajaanilainen 20-vuotias Nicke Kaajavirta lähtee Texasiin tähtäimessään golfammattilaisen ura. Noin kuukauden päästä Dallasissa Ranger Collegessa aloittava Kaajavirta on pelannut golfia 8-vuotiaasta saakka.

Myös Kaajavirran vanhemmat pelaavat golfia. Taustoilla on hänestä iso vaikutus siihen, että ura vie kohti ammattilaisuutta.

– On heillä iso vaikutus, kun he ovat kuskanneet kentille ja kisoihin. Ja olemme myös pelanneet paljon yhdessä. He ovat olleet iso tuki.