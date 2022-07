Suomeen odotetaan saapuvan ennätysmäärä thaipoimijoita näinä päivinä – marjalaki ohjaa toimintaa nyt toista vuotta

Thaimaalaisia marjanpoimijoita saapuu näinä päivinä Suomeen enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Thaimaan viranomaiset ovat myöntäneet 4 000 poimijan kiintiön Suomeen, joka on noin 500 poimijaa enemmän kuin ennen.

Polarican toimitusjohtaja Jukka Kristo kertoo, että poimittavaakin pitäisi riittää. Esimerkiksi mustikan ja hillan tilanne vaikuttavat hyviltä. Luonnonvarakeskuksen mukaan mustikan pölytys onnistui erinomaisesti. Marjaa on runsaasti koko maan alueella. Pääsatokausi on jo käynnistynyt eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Mustikka hyötyi selvästi heinäkuun sateista.

Marjalaki käytössä toista kesää

– Yritykset olivat sopimuksella sitoutuneet pitkälle samoihin velvoitteisiin kuin nyt on lain määrääminä, Huru sanoo.

Marjalain mukaan kerääjällä on oikeus myydä keräämänsä luonnontuotteet valitsemalleen taholle, siirtyä yrityksen järjestämästä majoituksesta ja ruokahuollosta valitsemaansa muuhun majoitukseen ja ruokahuoltoon, kunhan maahantulon tarkoitus ei muutu.

"Lain vaatimukset eivät ole ylivoimaisia"

Toimitusjohtaja Jukka Kristo sanoo, että uusi laki on tervetullut, eivätkä vaatimukset ole ylivoimaisia.

– Nämä kaikki asiat ovat olleet meille tuttuja jo pitkän aikaa. En usko, että laki vaatii isommilta toimijoilta mahdottomia. Hyvä asia on se, että se yhdenmukaistaa vaatimukset kaikille samanlaisiksi ja nostaa toiminnan tasoa.

Kristo sanoo, että marja-alalla maine on korostuneen tärkeä.

– Olen nyt ollut vastaanottamassa heitä Suomeen. Noin 80 prosenttia on ollut meillä aikaisemmin, ja 20 prosenttia on heidän sukulaisia. Täytyyhän siinä olla syy, miksi he tulevat vuodesta toiseen meille poimimaan.