Venäjän, Turkin ja Iranin presidentit koolla Teheranissa – esillä Syyrian tilanne sekä viljan vienti Ukrainasta

Venäjän presidentti Vladimir Putin saapui tiistai-iltapäivänä Suomen aikaa Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Kyse on Putinin toisesta ulkomaanmatkasta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta.

Kreml on kertonut ennen Putinin matkaa, että presidentit neuvottelevat rauhasta Syyriassa. Sekä Venäjä, Turkki että Iran ovat sotkeutuneet vuosien saatossa Syyrian konfliktiin.

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtajan Tuomas Forsbergin mukaan kysymys Syyriasta on tärkeä erityisesti Turkille.

Syyriassa Venäjä ja Iran ovat tukeneet presidentti Bašar al-Assadin hallintoa. Turkki on puolestaan on tukenut joitakin hallintoa vastaan taistelevia ryhmiä ja pyrkinyt tukahduttamaan kurdiryhmiä Pohjois-Syyriassa.

Forsbergin mukaan on kaikkien osapuolten kannalta tärkeää, että tilanne ei ajaudu avoimeksi konfliktiksi.

Viljakuljetukset esillä neuvotteluissa

Uutistoimisto AFP kertoi eilen maanantaina, että keskusteluiden aiheena on myös viljan vienti Ukrainasta. Tieto perustuu AFP:n Kremlin-lähteisiin.

Ukraina on toistuvasti syyttänyt Venäjää viljan varastamisesta. Venäjä on kiistänyt väitteet. Venäjä on myös kevään mittaan luvannut toimittaa viljaa esimerkiksi Lähi-itään.