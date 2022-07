Tuomiokirkon portailla esitetään tanssiteosta, joka sai turistin kyyneliin – koreografi: “Yleisö on kokenut tämän syvästi”

Kahdeksan tanssitaiteilijaa ilmestyy kuin tyhjästä Tuomiokirkon tasanteelle Helsingissä. Ryhmä on pukeutunut mustiin asuihin, ja esitys alkaa, kun muusikko Hanna Ryynänen aloittaa sähköllä vahvistetun kanteleen soiton.

Tanssijat laskeutuvat portaikkoon ja liikkuvat sulavasti sen jyrkällä pinnalla. On tiistai ja menossa on teoksen kenraaliharjoitus. Ennen sitä tulee sadekuuro, joka kastelee tanssijat ja portaat, mutta tanssijat päättävät jatkaa.

Kun puoli tuntia kestävä esitys on ohi, muutama turisti tulee tervehtimään koreografia. Pariskunta kiittää Ismo-Pekka Heikinheimoa ja purskahtaa kyyneliin. Teos on tuonut mieleen Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

– Olemme saaneet joka päivä paljon palautetta yleisöltä, joka on seurannut harjoituksia. Heillä on selvästi tarve jakaa ja puhua näkemästään. He ovat kokeneet tämän teoksen syvästi, Heikinheimo sanoo.