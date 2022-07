Jouni Lahti oli yli-ikäinen sotaan, mutta pääsi taistelemaan Ukrainan puolesta: "Suomalaisten sotataidot valovuoden edellä"

– Kutsumukseni on aina ollut sotilas, sanoo majuri evp. Jouni Lahti , joka on eläköitynyt Suomen armeijasta jo vuonna 2001.

Monenkirjavaa joukkoa

Kansainvälinen legioona oli Lahden mukaan varustettu hyvin. Se johtui siitä, että he olivat usein eturintamassa, koska olivat kokeneita ammattisotilaita.

Irpin ja Butša

– Kranaatteja tuli 100-200 metrin päähän tukikohdastamme. Siinä ei ammattitaidolla ollut mitään väliä. Sitä ajatteli, että jos se kohdalle tulee, niin se on menoa, sanoo Lahti kranaattitulesta.

– Menimme yhteen omakotitaloon perustamaan tukikohtaa. Kaksi moldovalaista oli ollut siellä jo pitempään. He sanoivat, että nyt ei kaikki ole ok. Sieltä löytyi toistakymmentä viritettyä käsikranaattia. Moldovalaiset olivat kylmähermoista porukkaa. He purkivat ansat, Lahti kertoo.