Rakkaus roihahti kahden tiiralajin välillä, ja nyt pesässä piipittää harvinainen poikanen – kumman vanhemman vaistoja jälkikasvu seuraa?

Lapintiira on Suomessa yleinen meren saaristossa ja Pohjois-Suomen vesistöissä. Laji on pitkäikäinen: lapintiirat saattavat hyvin elää yli kaksikymmenvuotiaaksi.

Onnellinen jälleennäkeminen

Yllättävää lisätukea sekapari on saanut kahdesta muusta kalatiirasta, jotka vierailevat pesällä säännöllisesti. Kyseessä on mahdollisesti pariskunta, jonka oma pesintä on epäonnistunut, mutta hoivavietti säilynyt.