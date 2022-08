"Kuin lentämistä veden alla" – vapaasukeltaja Tommi Pasanen on sukeltanut yhdellä henkäyksellä 60 metrin syvyyteen

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Pasanen on vapaasukeltaja. Hän pystyy pidättämään hengitystään yli kahdeksan minuuttia.

Hengityksen pidättäminen on väline. Sen avulla Pasanen voi sukeltaa ilman laitteita.

– Avain on se, että kuluttaa mahdollisimman vähän happea.

Pasanen sanoo hengenpidätystä maailman laiskimmaksi urheilulajiksi – siinä kun ei edes hengitetä. Staattinen hengenpidätys on kuitenkin monelle vapaasukelluksen lajeista kammottavin.

Syvyyssukelluksissa käytetään ohjausköyttä. Se on sekä turvaväline että eksymisen estäjä. Köyttä myöten laskeutumassa Jussi Juntunen.

Henkeä pidättäessä tulee piankin tunne, että on pakko hengittää. Se ei tarkoita, että happi olisi loppumassa.

Staattisen hengenpidätyksen maailmanennätys on yli yksitoista minuuttia. Se kertoo, että täyteen ladatuista keuhkoista happi ei lopu hetkessä.

Hengenpidätys on taistelua oman kehon lähettämiä viestejä vastaan.

– Niin kauan kun olo on henkeä pidättäessä kurja, tiedän, että kaikki on hyvin. Jos alkaa tuntua tosi mukavalta tai helpolta, on noustava pintaan. Jos ei nouse, se ei pian enää omin avuin onnistu.