Taksikuski Mika Karttunen innostui hevosharrastuksesta jo nuorena – nyt hän tavoittelee Piknen Lyylin ja Tirren kanssa suomenmestaruutta

Tapahtumassa maan parhaat suomenhevoset kilpailevat työmestaruuden SM-tittelistä. Tänä vuonna mukana on 13 hevosta, joista kahdeksan on ensi kertaa mukana kilpailuissa. Mestaruus ratkaistaan kolmella osakokeella: 1 000 metrin juoksukoe, 500 metrin käyntikoe 500 kilon kuormalla sekä vetokoe, jossa vedetään rekeä hiekkaesteessä. Parhaan yhteispistemäärän saavuttanut hevonen voittaa SM-tittelin ja 2 000 euron rahapalkinnon.

Hevosharrastuksessa mukana nuoresta asti

– Talvella Piknen Lyyli ja Tirre saivat vetää rekeä paksussakin hangessa. Hevosia treenattiin noin kolme kertaa viikossa. Kumpikin hevosista on hyvässä kunnossa. Tähän saakka paras sijoitus on seitsemäs. Toivotaan nyt parempaa sijoitusta, myhäilee Karttunen.

Hyttysistä haittaa hevosille

Työhevosten varusteiden tekijöitä on Suomessa todella vähän. Esimerkiksi länkien tekijöitä on enää puolenkymmentä. Länkien tekeminen on mittatilaustyötä, hevosen kaula mitataan ja kaulalle tehdään sopivat länget. Joitakin työhevosten varusteita saa hevostarvikekaupoista, mutta myös käytettyjen varusteiden hankkiminen on aika tavallista, sanoo Karttunen.