Ärtynyt Putin joutui odottelemaan Erdogania kameroiden edessä – Iranin-vierailusta jäi käteen "jotain liikettä" viljanvientikiistassa

Venäjän presidentin Vladimir Putinin Iranin-vierailu ei tuonut ratkaisua Ukrainan viljanvientikiistaan. Putinin mukaan jonkinlaista edistystä on kuitenkin tapahtunut.

Ukrainan viljanvienti on tyrehtynyt, koska Venäjä on saartanut maan satamat. Lännen pakotteet ovat puolestaan pysäyttäneet Venäjän viljakaupan. Ukraina ja Venäjä kuuluvat maailman suurimpiin viljanviejiin.

– Kaikkia asioita ei ole vielä ratkaistu, mutta se on jo hyvä, että on liikettä, sanoi Putin uutistoimisto Reutersin mukaan.

Turkki on toiminut välittäjänä avatakseen jälleen viljakuljetuksia Ukrainasta, sillä maalla on hyvät suhteet sekä Venäjään että Ukrainaan. Putin kiittikin Erdogania välittäjänä toimimisesta.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell varoitti aiemmin tällä viikolla, että umpikuja viljanviennissä on elämän ja kuoleman kysymys monille ihmisille.

Turkin hyökkäykseen Syyriaan suhtaudutaan nihkeästi

Toinen tapaamisen pääaiheista oli Turkin suunnitelma hyökätä Syyriaan. Turkki haluaa Venäjältä ja Iranilta hyväksynnän operaatiolleen, jonka tarkoitus on vallata Pohjois-Syyriasta 30 kilometriä leveä "turvavyöhyke" Syyrian kurditaistelijoita vastaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on sanonut maansa odottavan Venäjän ja Iranin tukea "taistelussa terrorismia vastaan". Vastakaiku näyttää kuitenkin vähäiseltä: sekä Venäjän että Syyrian hallinto ovat suhteutuneet Turkin suunnitelmiin kielteisesti.

– Tämä on ehdottomasti haitaksi Syyrialle, Turkille ja alueelle, eikä sillä saavuteta poliittisia toimenpiteitä, joita Syyrian hallitus odottaa, sanoi Iranin hengellinen johtaja Ali Khamenei verkkosivuillaan julkaistussa lausunnossaan. Putin tapasi myös hänet Teheranin-vierailullaan.

Kaikki kolme maata ovat osallistuneet Syyrian yli vuosikymmenen jatkuneeseen sisällissotaan. Venäjä ja Iran tukevat Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallintoa. Turkki taas on tukenut osaa keskushallintoa vastaan kapinoivista ryhmistä.

Putin piikitteli länttä energiakysymyksissä

Putin sanoi keskiviikon vastaisena yönä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Venäjän energiayhtiö Gazprom "täyttää velvoitteensa täysin". Erityisesti Saksa on ollut huolissaan siitä, että Venäjä vähentäisi kaasutoimituksia kostoksi EU:n asettamista pakotteista.

Putin sanoi uutistoimisto AP:n mukaan kuitenkin myös, että kaasutoimitusten hiipuminen eurooppalaisille asiakkaille on lännen oma vika ja varoitti, että väheneminen saattaisi jatkua.

Venäjä on jo vähentänyt ja katkaissut kaasutoimituksia moneen Euroopan maahan. Lisäksi Nord Stream 1 -kaasuputki on huoltotauolla, ja ilmassa on pelkoa siitä, että sen käyttö ei palaudu normaaliksi tauon jälkeen.