Seuraa suorana: EU-komissio ehdottaa jäsenmaille kaasun säännöstelyä elokuun alusta ensi vuoden maaliskuuhun

Euroopan komissio on julkaissut tänään keskiviikkona suunnitelman ensi talven energiakriisin varalle. Huoli kaasuvarojen loppumisesta on kasvanut Euroopassa, koska Venäjä on katkaissut väliaikaisesti Nord Stream 1 -kaasuputkea pitkin kulkevat kaasutoimitukset. Kaasuputken pitäisi avautua huoltotauon jälkeen huomenna torstaina, mutta esimerkiksi Saksassa on pelätty, ettei putkea avata.