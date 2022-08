Nato-jäsenyys voi lisätä Suomeen muuttamisen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien silmissä

Nato-jäsenyys näyttäisi lisäävän Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten työntekijöiden silmissä, arvioi useampi elinkeinoelämän edustaja. Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointi on parhaillaan käynnissä, ja yli puolet liittokunnan jäsenmaista on jo hyväksynyt Suomen liittymisen Natoon.

Rekrytoinnin parissa työskentelevä Baronan seniorikonsultti Arja Martikainen huomasi keväällä työnhakijoiden epäröintiä Suomeen asettumisen suhteen. Martikainen on kuitenkin nyt aistivinaan luottavaisempaa suhtautumista Suomeen. Tilanne on Martikaisen mukaan kuitenkin kaksijakoinen.

– Suhtautuminen Suomea kohtaan riippuu siitä, katsovatko ihmiset karttaa ja ovatko he selvillä poliittisesta tilanteesta. Varmasti on niitä, joille Suomen Nato-tilanne ei sano yhtään mitään, ja sitten he katsovat mieluummin karttaa ja toteavat, että Suomi onkin todella lähellä Venäjää. Se voi herättää epäröintiä, Martikainen sanoo.