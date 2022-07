Vastaamon tietomurron päätutkintalinja osoittaa yhä Euroopan ulkopuolelle

– Sen kanssa on edetty ja sen kanssa tehdään edelleen töitä, sanoo tutkinnanjohtaja Marko Leponen .

KRP ei vielä kommentoi, mistä maista on kyse ja kuinka monta epäiltyä asiassa on. Ulkomaille johtavat jäljet eivät Leposen mukaan tarkoita sitä, ettei suomalainen tekijä olisi yhä mahdollinen.

Leposen mukaan tietomurron ja kiristyksen välisen ajan perusteella on mahdollista, että tietomurron tekijä ja kiristäjä ovat eri taho. KRP tutkii asiassa muun muassa törkeää tietomurtoa ja törkeää kiristystä.

Osa maksoi lunnaat kiristäjille

Poliisin mukaan Vastaamon tietokannassa oli noin 33 000 ihmisen tiedot. Noin 22 000 ihmistä teki asiassa tutkintapyynnön, ja heistä vain noin 6 000:lta on tähän mennessä saatu täydentävä lausuma. Leponen sanoo, että lausumia odotetaan vielä lopuiltakin rikosilmoituksen tehneiltä. Lisäksi poliisi toivoo, että ne, jotka eivät ole vielä tehneet rikosilmoitusta, tekisivät sen.

Poliisin tietoon on tullut noin sata tapausta vuodettujen tietojen väärinkäytöstä. Lisäksi poliisille on saapunut 10–15 rikosilmoitusta siitä, että kiristäjille on maksettu vaadittuja lunnaita.