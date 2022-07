Rokoteasiantuntija: Kun mahdollisuus rokotteen saamiseen tulee, niin suosittelen sen ottamista ripeästi

Koronarokotteiden neljänsien annosten jakelu sujunee Suomessa hyvin, arvioi Suomen rokotetutkimuskeskus Finvacin lääketieteellinen johtaja Mika Rämet Ylen Radio Suomen Päivässä.

– Eiköhän se keskimäärin onnistu kunnissa hyvin. Rokotteita on hyvin saatavilla. Vanhat kaikille tutut mRNA-rokotteet toimivat edelleen hyvin etenkin vaikeaa tautimuotoa kohtaan. Kunnissa on toki varmasti vaihtelua siinä, miten päästään liikkeelle näin heinäkuussa lomakauden takia, koska terveydenhuollolla on muitakin tehtäviä hoidettavana, arvioi Rämet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi maanantainaneljänsien koronarokotusten laajentamista koskevan uuden suosituksen. THL suosittelee, että kunnat alkaisivat tarjota neljänsiä rokoteannoksia tietyille väestöryhmille jo heinäkuussa tai viimeistään elokuun alusta.

– Hyvä, että pääsemme nyt liikkeelle. Tapausmääriä on nyt sangen paljon, ja todennäköisesti opintojen alkaessa ja lähityön palautuessa koronatapausten määrä kääntyy taas nousuun johtuen siitä, että uudet variantit BA.5 ja nyt mahdollisesti Aasiasta tulevat uudet variantit ovat hyvin tarttuvia, sanoo Rämet.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Euroopan alueella raportoitiin viime viikolla lähes kolme miljoonaa uutta koronatapausta. Osuus oli lähes puolet kaikista uusista tapauksista maailmanlaajuisesti. Suomessa sairaaloiden kuormitus on kasvussa, ja sairaanhoitopiirit uskovat tartuntojen kasvavan syksyllä merkittävästi.

Rämet suositteleekin riskiryhmäläisten päivittävän rokotesuojansa mahdollisimman pian.

– Tiedetään, että neljäs rokoteannos päivittää hyvin rokotesuojaa vakavaa tautia vastaan. Kun mahdollisuus rokotteen saamiseen tulee, niin suosittelen sen ottamista ripeästi.

Nykyiset rokotteet eivät estä lievää tautia, mutta toimivat vielä vakavaa vastaan

– Olen ilolla seurannut kotisohvaltani, kun nuoriso ja vähän vanhempikin väestö käy nyt festareilla. Nuorilla, joilla on kolme rokoteannosta tai kaksi rokoteannosta ja sairastettu tauti, on hyvä suoja vakavaa tautia vastaan, sanoo Rämet.

Hän muistuttaa kuitenkin, että nykyiset rokotteet eivät pysty täysin estämään lievämuotoista koronatautia tai sen tartuttamista.

– Se, että sairastaa lieväoireisen taudin sen jälkeen, kun on saanut rokotteen, tai sen jälkeen, kun on omikron-variantin aiheuttaman taudin sairastunut, ei tarkoita, että puolustusvaste ei toimi. Uudet variantit pystyvät kiertämään rokotesuojaa ja kiertämään aikaisemman taudin aikaansaamaa suojaa. Mutta mahdollisuus siihen, että sairastuu vakavasti rokotusten tai sairastetun taudin jälkeen, on hyvin vähäinen, Rämet sanoo.

Hänen mukaansa rokotusten tai sairastetun taudin jälkeen uudelleen sairastuminen on yleensä muutamia päiviä kestävä tyypillinen hengitystieinfektio, johon saattaa liittyä lievää lämpöilyä.

Lisäksi hän selventää, että tehosteannoksen ottaminen pian sen jälkeen, että on tietämättään sairastanut koronan, ei ole vaarallista. Sairaana rokotetta ei kuitenkaan pidä ottaa, kuten yleisesti rokottamisessa suositellaan.

Rokoteteknologia mahdollistaa rokotteiden pikaisen päivittämisen tarvittaessa

Rämet ei näe koronarokotusten tulevaisuutta samanlaisena kuin nykyisten influenssarokotusten, joita jaetaan aina influenssakauden alussa ja ennen sitä. Hän ei näe perusterveillä ihmisillä tarvetta ottaa vuosittaista koronarokotetta influenssarokotteen tapaan.

– Ehkä siinä mielessä samanlaisuuksia influenssarokotteeseen voi olla, että rokotuksia kohdennetaan tietyille ryhmille, jotka ovat isoimmassa riskissä sairastua vakavasti, Rämet sanoo.

Koronaviruksen muuntuminen on hänen mukaansa erilaista kuin influenssaviruksen muuntuminen.

– Toivon mukaan käy niin, että variantti variantilta viruksen aiheuttama tautitaakka jää joka kerta pienemmäksi. Tällainen vaikutus on ehkä selvimmin nähtävissä Etelä-Afrikassa, missä näkyy todella kauniisti nämä eri muunnosten aiheuttamat tautiaallot. Jokaisen tautiaallon aiheuttama kuolleisuus on aina jäänyt edellistä pienemmäksi, ja toivon että tämä on se kehityskulku, Rämet toteaa.

Hän sanoo viruksen muuntumisen olevan kuitenkin sattumaa, joten tarkkaan tulevaisuutta ei voi ennustaa. Positiivista on kuitenkin hänen mukaansa se, että viruksen valintapaine suosii sitä, että virus aiheuttaa lieväoireisen hengitysinfektion.

– Aika näyttää. Hyvä puoli on, että uudet rokoteteknologiat mahdollistavat rokotteiden päivittämisen sangen tehokkaasti, jos syystä tai toisesta tulee tarve rokotetta päivittää.

