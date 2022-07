MM-kisapaikka Eugene on syrjäinen pikkukaupunki, jolla on tukenaan mahtava yleisurheilumenneisyys ja jättifirma Nike

Yleisurheilun MM-kisanäyttämö Hayward Field on selvästi pienempi kuin aiemmat kisapaikat. Stadionille mahtuu noin 25 000 katsojaa.

Joku on saattanut ihmetellä, miksi yleisurheilun MM-kisat järjestetään Oulua pienemmässä Eugenessa. Niken syntypaikka on amerikkalaiselle yleisurheilulle samaa kuin Wimbledon on tennikselle.

Eikö Yhdysvalloissa kaiken pitänyt olla suurta?

Kun seurailee televisiolähetystä yleisurheilun MM-kisoista Eugenesta, vaikuttaa hetkittäin siltä, kuin oltaisiin Raatissa tai Ratinassa: aurinko paistaa, tunnelma on leppoisa ja katsomossa hyvin tilaa. Sopivasta kuvakulmasta näkee vilahduksen matalan stadionin ulkopuolelle.

Vaikka siltä saattaa tuntua, nyt ei olla Kalevan kisoissa. Yleisurheilun MM-kisat on olympialaisten jälkeen suurin urheilutapahtuma maailmassa.

Tällä kertaa kisat järjestetään todellisessa yleisurheilun mahtimaassa. Yhdysvallat on dominoinut lajia vuosikymmenet. Pelkästään maailmanmestaruuksia (170) Yhdysvalloilla on enemmän kuin toiseksi parhaiten menestyneellä Kenialla on mitaleja yhteensä (151).

Siksi onkin yllättävää, että yleisurheilun MM-kisat vasta nyt rantautuivat Yhdysvaltoihin. MM-kisat on kuitenkin järjestetty jo 17 kertaa.

Äkkiseltään on myös ihmeellistä, että kun kisat vihdoin Yhdysvaltoihin saapuivat, paikaksi valikoitui kaupunki, joka sijaitsee amerikkalaistenkin mielestä syrjässä, jossa on hyvin rajallisesti majoituskapasiteettia ja jonka stadionille mahtuu vähemmän yleisöä kuin MM-kisojen ohjesäännöt edellyttäisivät.

170 000 asukkaan Eugene on myös todellinen lilliputti, jos sitä vertaa aiempiin isäntäkaupunkeihin Pekingiin, Tokioon, Moskovaan, Roomaan tai Lontooseen. Yhdysvalloista olisi löytynyt 153 Eugenea suurempaa paikkakuntaa.

Mutta mikään niistä ei ole Track town.

Prefontainen ja Niken kaupunki

Yhdysvaltain luoteiskulmassa sijaitsevalla Eugenella on maine maan yleisurheilumekkana.

Hayward Field -stadionilla on ollut tapana järjestää Yhdysvaltain keskeiset yleisurheilutapahtumat. Siellä on käyty valtaosa kivikovista olympiakarsinnoista. Tänä kesänä stadionilla on jo kisattu Yhdysvaltain ja maan yliopistojen mestaruuksista. Timanttiliigan ainoa Amerikan osakilpailu järjestetään Hayward Fieldissä.

Eugenen asema Yhdysvaltain yleisurheilupääkaupunkina juontaa vuosikymmenien takaa. 1900-luvun alussa kaupungissa vaikutti Bill Hayward -niminen valmentaja, jonka suojatit niittivät mainetta muun muassa olympialaisissa. Haywardin ansiot arvioitiin niin merkittäviksi, että Eugenen stadion nimettiin hänen mukaansa jo miehen elinaikana.

Steve Prefontaine, Lasse Viren ja Mohamed Mammoudi Münchenin olympialaisissa 1972. Prefontaine voitti kotikentällään Hayward Fieldissä juostun olympiakarsinnan ennätysajalla. Pettymys oli suuri, kun hän jäi olympialaisten 5000 metrillä neljänneksi. Kuva: Horstmüller / AOP

Vielä keskeisempi henkilö Eugenen yleisurheilustatuksen kannalta on Haywardin seuraaja Bill Bowerman (1911-1999). Myös Bowerman onnistui valmentamaan kansainvälisiä tähtiurheilijoita. Heistä tunnetuin on Lasse Virenin kilpakumppani Steve Prefontaine. Nuorena auto-onnettomuudessa kuolleella Prefontainella on oma osansa Eugenen legendassa. Muun muassa Timanttiliigan osakilpailu on nimetty hänen mukaansa.

Bowerman oli kuitenkin myös paljon muuta kuin valmentaja. Hän haki 1960-luvulla valmennusoppia Uudesta-Seelannista suomalaisten hyvin tuntemalta Arthur Lydiardilta. Tuomisina oli hölkkä, jogging, hidas juoksu, joka levisi kulovalkean tavoin ensin Amerikkaan ja sitten ympäri maailmaa. Moneen suomalaiskuntaankin viriteltiin 1970-luvulla pururata. Juoksubuumi oli myös yhteydessä Bostonin, New Yorkin ja Chicagon kaltaisten suurten kaupunkimaratonien syntyyn

Kun miljoonat ihmiset oli saatu lenkkipoluille, Bowerman alkoi kehittää heille jalkineita. Tarinan mukaan Bowerman onnistui tuhoamaan vaimonsa vohvelipannun testatessaan entistä joustavampia pohjamateriaaleja.

Tässä vaiheessa mukaan tuli Bowermanin entinen valmennettava Phil Knight. Yhdessä he perustivat vuonna 1964 kenkäyhtiön nimeltään Blue Ribbon. Ensin se toi maahan ulkomaisia lenkkareita, muun muassa japanilaisia Onitsuga Tigereitä. Vuonna 1968 Bowerman onnistui kuitenkin kehittämään oman juoksukengän. Se oli menestys ja teki tunnetuksi yhtiön uutta nimeä: Blue Ribbonista oli tullut Nike.

Sebastian Coe oli Niken ensimmäisiä suuria tähtiurheilijoita. Tässä Coen lennokasta askellusta Moskovan olympialaisissa vuonna 1980. Kuva: AOP

Outo hakuprosessi

Maailman suurimpiin urheiluvälinevalmistajiin lukeutuvan Niken rooli Eugenen maailmanmestaruuskisojen taustalla herätti kysymyksiä, kun kisapaikkaa valittiin vuonna 2015.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF myönsi MM-kisat Eugenelle ilman normaalia hakuprosessia. Kisoja olisi halunnut myös Ruotsin Göteborg, joka ei päässyt edes esittelemään hakemustaan.

Valokeilaan joutui erityisesti IAAF:n silloinen varapuheenjohtaja, entinen huippumaileri Sebastian Coe. Coen ja Niken yhteistyö oli alkanut jo 1970-luvulla ja englantilainen juoksi Niken kengissä muun muassa kaksi olympiakultaa. Coe luopui Nike-yhteistyöstä (siirryt toiseen palveluun) vasta Eugenen valinnan jälkeen, syksyllä 2015, kun hänet oli valittu IAAF:n puheenjohtajaksi. Coe kielsi, että eropäätöksellä olisi ollut yhteyttä Eugenen valintaan.

Niken perustaja ja suuromistaja Phil Knight on tukenut Oregonin yliopistoa ja Eugenen urheiluelämää sadoilla miljoonilla dollareilla. Kuva: Kirby Lee / AOP

Toistuuko vuoden 1994 ihme?

Eugenen valintaa on perusteltu sillä, että MM-kisojen avulla yleisurheilu lisäisi suosiotaan Yhdysvalloissa. Amerikkalaisurheilijoiden menestyksen ja yleisurheilun kiinnostuksen välillä onkin ammottava kuilu. Yleisurheilu ei mahdu Yhdysvaltojen kymmenen suosituimman urheilulajin joukkoon (siirryt toiseen palveluun).

Nikelle yleisurheilun arvostuksen kasvu saattaisi sopia hyvinkin, sillä Yhdysvallat on maailman suurimpia urheiluvälinemarkkinoita. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että juoksu on yhä amerikkalaisten lempiharrastuksia ja siihen liittyviä välineitä ostetaan jo nyt paljon. Oma harrastaminen ei vain jostain syystä johda lajin seuraamiseen.

Yhtenä käännekohtana yleisurheilun alamäessä on pidetty vuoden 2000 Sydneyn olympialaisia. Tv-yhtiö NBC pystyi vaikuttamaan lajien aikatauluihin, ja se valitsi uinnin Yhdysvaltojen prime-time aikaan kisattavaksi lajiksi. Kun yleisurheilun olympiamitalit ratkottiin, valtaosa amerikkalaisista oli nukkumassa.

Samainen NBC televisioi myös Eugenen kisalähetykset. Nyt ne tulevat parhaaseen katseluaikaan ja toiveissa on, että tapahtuisi samanlainen ihme kuin vuonna 1994. Yhdysvalloissa järjestettiin silloin eurooppalaisen jalkapallon, soccerin, MM-kisat ja laji nousi pikkuhiljaa suurten joukkoon myös Yhdysvalloissa.

Yleisurheiluväen tähtäimessä on vuosi 2028, jolloin Los Angelesissa järjestetään olympialaiset. Siihen mennessä yleisurheilun toivotaan nousseen ainakin Yhdysvaltain urheilulajien TOP 10-listalle.