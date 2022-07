Ranskassa asuva 87-vuotias Jaakko Salonen purjehtii yhä kesät kilpaa Suomessa

Käynnissä on valmistautuminen purjehduksen Päijänteenmestaruuskilpailuihin. Salonen on viettänyt yön veneessään.

Sisustus kilpaveneen hytissä on karu. Mukavuuksia tai ylimääräistä tavaraa ei ole. Kontrasti hytin sekä kilpailua varten puunatun ja vahatun veneen ulkomuodon välillä on silmiinpistävä.

“Tärkeintä on voittaa Pate”

Kovin kisakumppani vei voiton

“Klarinetti tai tenorisaksofoni, niitä soitan”

Salosella on Ranskassa ystävä, jonka kanssa hän käy toisinaan merellä. Välimeren purjehdusolosuhteet eivät saa kehuja. Tuulta joko ei ole, tai on liikaa. Saaristoa ei ole. Aina on ajettava takaisin satamaan. Ankkurointi on syvyyden vuoksi lähes mahdotonta.