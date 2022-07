Mursu on suomalaispatologille erikoisuus – tänään tehtävä ruumiinavaus saattaa paljastaa, miksi eläin eksyi kauas kotoa

– Mursu lajina on poikkeuksellinen. Se on ensimmäinen, joka on päätynyt meidän ruumiinavauksemme koskaan, mutta periaatteessa operaatio ei paljon poikkea mistään muusta eläimestä, kuvailee tutkimusprofessori Antti Oksanen .

Kuolinsyy selviää, mitä suurimmalla todennäköisyydellä

Tutkimusprofessori uskoo mursun kuolinsyyn kyllä paljastuvan tutkimuksissa. Näytteiden avulla on todennäköisesti mahdollista selvittää myös, mihin mursupopulaatioon Suomessa kovan kohtalon kokenut eläin on kuulunut.

– Kiinnostavaa on, onko sillä joku sairaus, mikä on aiheuttanut sen, että se on tullut tänne. Jos siinä on esimerkiksi jotain, joka on aiheuttanut, että se ei ole saanut ravintoa siellä tai sillä ei ole toiminut suuntavaisto.