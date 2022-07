Kirjafanit ovat löytäneet uuden kodin Instagramista – näin toimii #kirjagram, johon myös kustantamot ovat kiinnittäneet huomionsa

Somea pidetään usein pinnallisten aiheiden basaarina. Instagramissa käydään kuitenkin nykyään vilkasta kirja-aiheista keskustelua, sillä kirjallisuuden harrastajien vinkkaukset ja arviot ovat osin siirtyneet kirjablogeista sosiaalisen median kanaviin.

Hashtagilla kirjagram on julkaistu Instagramissa yli 200 000 julkaisua.

Joutsassa asuva Kirsi-Maria Hytönen pitää Instagramissa kirjagram-tiliä @kirsimariahyt.

Kirjagram on Instagramin yhteisö, jossa tehdään mikrokokoisia, joskus laajempiakin, kirja-arvioita luetuista kirjoista ja keskustellaan niistä.

Hytönen uskoo, että kirjagram-tilejä on tullut viime aikoina enemmän.

– Kirjagram on suomenkielinen nimi Instagram-käyttäjien kirjapostauksille. Kansainvälisesti se on bookstagram, ja varmasti monilla muilla kielillä on omansa.

Hytösellä on myös kirjablogi, jonka hän perusti ennen kirjagram-tiliä.

– Se on ollut toistakymmentä vuotta, mutta tuntuu, että blogin lukijakunta on harventunut ja vähentynyt. Keskustelu kirjoista käy tuoreimpana ja vilkkaimpana Instagramissa.

Hytönen sanoo, ettei hän eksy enää kovin usein lukemaan kirjablogeja. Hän uskoo, ettei ole ainoa, jonka lukeminen on muuttunut

– Se on vähän säälikin, koska blogiin saa kirjoitettua pidemmin ja syvemmältä. Instagramissa taas on rajattu merkkimäärä.

Instagramia pystyy käyttämään Hytösen mukaan kuitenkin nopeammin ja matalammalla kynnyksellä. Kännykkä on nopeasti saatavilla ja sillä on helppo kirjoittaa luonnoksia valmiiksi, välillä vain muutama rivi kerrallaan. Blogiin pitää sen sijaan miettiä enemmän ja kirjoittaa pidempään.

Kansien ja kuvien merkitys korostuu

Myös kirjojen kustantajat ovat hyvin tietoisia kirjagramista. Otavan markkinointi- ja viestintäjohtaja Kirsi Tähjänjoki kertoo, että Instagramissa korostuu myös kirjojen visuaalisuus.

– Saa tuoda myös ne kannet ja kivat kuvat esille.

Kustannusyhtiön näkökulmasta kirjagramin rooli on kuitenkin samanlainen kuin kirjablogeilla aiemmin. Kirjagramista on hyötyä, sillä se saa ihmiset keskustelemaan kirjoista. Kustantamot lähettävät monille kirjagrammaajille myös ilmaiseksi kirjojaan.

Otavan markkinointi- ja viestintäjohtaja Kirsi Tähjänjoki kertoo, että kirjagramilla on kirja-alalla kasvava merkitys. Kuva: Sampo Saikkonen / Yle

Tähjänjoki kertoo, että kirjagramin avulla tavoitetaan lukijoita, joita ei muuten tavoittaisi esimerkiksi kirja-aiheisella uutisoinnilla.

– Oikeastaan koskaan ei voi puhua liikaa kirjoista ja lukemisesta. Meidän mielestä on hienoa, että on tullut uusia kanavia perinteisempien rinnalle.

Tähjänjoen mielestä on tärkeää, että kirjoista ei puhuta aina ongelmakeskeisesti.

– Näytetään, kuinka suuren ilon lukeminen tuo elämään ja kuinka suuria nautintoja uusien kirjojen löytäminen voi tuoda.

Kirjagrammaajien tapaamiset eivät jää pelkästään sosiaaliseen mediaan. Hytönen kertoo, että kirjagrammaajat tapaavat myös kasvotusten.

– Kirjamessuilla on kirjagram-miittejä, ja eri alueiden kirjagrammaajat kokoontuvat välillä yhteen.

Monen ikäisiä kirjagrammaajia

Kirjagram-yhteisöön kuuluu monen ikäisiä ihmisiä. Kemissä asuva 16-vuotias Emmi Köykkä perusti kaksi vuotta sitten Instagram-tilin @tarinoitapohjantahdenalta.

Köykkä kertoo, että hän on löytänyt kirjagramista samanhenkisiä ihmisiä.

– Aika harvoin pääsee keskustelemaan toisten varsinkaan oman ikäisten kemiläisten kanssa, jotka olisivat yhtä kiinnostuneet lukemisesta kuin minä.

Myös Hytönen on törmännyt monen ikäisiin kirjagrammaajiin.

– Siellä on aika paljon nuorten lukijoiden tilejä, ihan yläkoululaisia ja lukioikäisiä, mikä on tosi kivaa. Se monipuolistaa kirja-arvioiden rakennetta. On isovanhempia, jotka lukevat lastenlapsilleen, ja on koululaisia, jotka lukevat nuortenkirjallisuutta.

Hytönen julkaisee paljon päivityksiä lastenkirjoista. Kirjagramin sisällä on erilaisia genreryhmiä, joista yksi on lastenkirjagram.

Kirjagrammaajista suurin osa on harrastelijoita, eikä mukana ole esimerkiksi juurikaan ammattikriitikoita. Hytönen kertoo, että yhteisöön kuuluu kuitenkin jonkin verran kirjailijoita.

– Kirjailijat usein tykkäävät paljon, että heidän kirjansa saavat näkyvyyttä, ja he käyvät lukemassa julkaisuja. Sillä on oikeasti merkitystä heille, että he saavat arvioita. Suomessa ilmestyy niin vähän ammattikriitikoiden arvioita.

Köykän esikoisromaani Näkinkenkätyttö julkaistiin viime vuonna. Hän kertoo, että on saanut kirjalleen huomiota kirjagramin kautta.

Köykkä uskoo, että kirjagram lisää ihmisten mielenkiintoa kirjallisuuteen.

– Kirjagram on nykyaikainen tapa puhua kirjoista ja ehkä herättää ihmisten mielenkiintoa kirjoihin. Uskon, että se on hyväksi lukemiselle.