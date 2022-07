Miestä epäillään tapon yrityksestä Espoossa – tekijä oli uhreille ennestään tuntematon, poliisi pyytää havaintoja

– Uhrit saivat hengenvaarallisia vammoja. Molemmat joutuivat sairaalahoitoon ja toinen heistä on edelleen sairaalassa, Länsi-Uudenmaan poliisin rikoskomisario Jyrki Kallio sanoo.

Kallion mukaan tässä vaiheessa tutkintaa vaikuttaa siltä, että tekijä on uhreille ennestään tuntematon. Nykyisen tiedon mukaan kyseessä on yksi tekijä, jonka henkilöllisyys ei ole poliisilla tiedossa.

Kallion mukaan tapauksen selvittämisintressi on suuri ja poliisi pyytää havaintoja tapahtuneesta (siirryt toiseen palveluun) .

Poliisi kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että molemmat uhrit ovat 35–40-vuotiaita ja noin 170–180 senttimetriä pitkiä. Toinen heistä on lähes kalju ja hän oli tapahtumahetkellä pukeutunut mustaan t-paitaan, jossa on valkoista tekstiä, sekä mustiin shortseihin ja mustiin kenkiin. Hänellä oli mukanaan musta olkalaukku. Toisella uhrilla on lyhyet, ruskeat hiukset ja hän oli pukeutunut siniseen pikeepaitaan, tummiin shortseihin ja tummiin kenkiin.