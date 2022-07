Epäsuositusta pääministeristä tuli Sri Lankan uusi presidentti, jonka pitäisi nostaa maa talouskriisistä – mielenosoittajat: "Mene kotiin, Ranil!"

Moninkertainen pääministeri Ranil Wickremesinghe on valittu Sri Lankan seuraavaksi presidentiksi. Hän sai 134 ääntä ja hallitsevan puolueen Dullas Alahapperuma 82 ääntä.

Wickremesinghe on toiminut maan väliaikaisena johtajana viime viikosta alkaen. Hänen tuleva virkakautensa kestää marraskuulle 2024.

Normaalisti presidentin valitsee kansa. Wickremesinghe on hävinnyt presidentinvaalin aiemmin kahdesti.

Valinta oli monelle srilankalaiselle pettymys. Wickremesinghe on ollut epäsuosiossa pitkään, ja mielenosoittajat halusivat myös hänen eroavan yhdessä Rajapaksan kanssa. Kansa on protestoinut maan kaduilla kuukausia.

– Me hävisimme – koko maa hävisi. Poliitikot taistelevat valtansa, eivät ihmisten puolesta. Heillä ei ole tunteita kärsiviä ihmisiä kohtaan, sanoo mielenilmauksissa säännöllisesti mukana ollut näyttelijä Damitha Abeyrathne AFP:lle.

Kuva: CHAMILA KARUNARATHNEE / All Over Press

– Maallamme on edessä massiivisia haasteita, ja meidän on tehtävä uusi strategia vastataksemme kansan toiveisiin. Se on tehtävä yhdessä, uusi presidentti sanoi kiitospuheessaan.