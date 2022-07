Kokenutta meripelastajaa huolestuttaa veneilijöiden uusi tapa säästää kustannuksissa – Yle nousee Kuopion uuden pelastusaluksen kyytiin suorassa lähetyksessä

Polttoaineen loppumisesta johtuvien tehtävien lisääntymisestä huolimatta kuluva kesä on ollut meripelastajille rauhallinen. Veneilijöitä on ollut liikkeellä tavallista vähemmän.

Nordström uskoo kuitenkin, että tulevasta viikonlopusta tulee yksi kesän kiireisimmistä, jos sää on helteinen.

Yle järvipelastajien matkassa

Kuopion järvipelastajat on saanut tänä kesänä uuden meripelastusaluksen. Nordström kertoo, että paikalliset meripelastusseurat tekevät vastaavia hankintoja vain noin kerran 25 vuodessa.

Kuopion järvipelastajien puheenjohtaja Hanna Venäläisen mukaan uusi alus on hieman edellistä pienempi.

– Suorituskykyä on sen verran, että pystymme myös isoja aluksia avustamaan, Venäläinen kertoo.

Myös Kuopiossa kesä on toistaiseksi ollut tavallista rauhallisempi. Venäläisen mukaan meripelastustehtäviä on ollut noin 40. Yleensä luku on tässä vaiheessa kesää noin 60.