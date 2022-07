Pusikkoa kasvavassa linnoituksessa asui aikoinaan 400 venäläisen yhteisö – nyt se kaivetaan esiin kuutostien varresta

Yli 200 vuotta vanhan Utin linnoituksen kivimuurien päältä on raivattu kasoittain taimikkoa.

– Alkuun tämä oli kieltämättä aika umpeen kasvaneen näköinen. Näkee hyvin työnsä tuloksen, kun alue alkaa hahmottua paremmin myös muurien sisäpuolelta. Pystyy vähän kuvittelemaan, millainen linnoitus on joskus ollut, sanoo talkoissa mukana oleva Samuel Korpi .

Utin linnoitusta on raivaamassa parisenkymmentä WWF:n vapaaehtoista talkoolaista.

Utin linnoitus on osa laajempaa Kaakkois-Suomen linnoitusjärjestelmää, jonka Venäjä rakennutti Suomeen 1790-luvulla. Kotkasta Savonlinnaan ulottuvan linnoitusketjun tarkoitus oli suojella silloista pääkaupunkia Pietaria ruotsalaisten hyökkäykseltä.

Linnoitus on muodoltaan tähtimäinen ja halkaisijaltaan yli satametrinen. Se on valtakunnallisesti arvokas arkeologinen kulttuuriperintökohde. Vaikka linnoituksen muurit ovat paikoin vaurioituneet vesakoitumisen seurauksena, on se kuitenkin kokonaisuutena säilynyt varsin hyvin.