EU-komissio ehdottaa jäsenmaille kaasun säännöstelyä – näin maakaasun käytön vähentäminen vaikuttaisi Suomessa

Suomessa tilanne on toinen.

Hautakankaan mukaan kaasua käyttäviä kotitalouksia on Suomessa ainoastaan muutama tuhat. Kaasun kulutus on meillä huomattavasti pienempää kuin monissa muissa maissa.

– Suomessa on alle kymmenen toimijaa, jotka käyttävät yli 80 prosenttia kaikesta kaasusta, mitä Suomeen tuodaan, Hautakangas kiteyttää.

Keinot maiden omassa harkinnassa

– Suomessa yritykset ovat jo korvanneet kaasun käyttöä, koska se on kallista ja sille on ollut vaihtoehtoja. Siihen ollaan varauduttu, että kaasua voidaan joutua jossain vaiheessa korvaamaan.

Kohopää näkee vaikutusten olevan Suomessa lähinnä välillisiä. Koska energiasta on niukkuutta sekä kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino on järkkynyt, energia on entistä kalliimpaa.