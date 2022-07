Britannia saa pian uuden pääministerin, mutta Boris Johnsonin viitoittama politiikka saattoi tulla maahan jäädäkseen

Jopa kansainvälinen valuuttarahasto IMF on varoittanut (siirryt toiseen palveluun) Britanniaa verojen kevennyksien vaaroista, mutta konservatiivipuolueen jäsenille lupaus on houkutteleva, selittää politiikan professori Tim Bale.

Britannian konservatiivipuolueen uudella johtajalla on paljon tehtävää, sillä oppositiossa olevalla työväenpuolueella on tällä hetkellä selvä etumatka mielipidemittauksissa. Aikaa on kuitenkin jäljellä, sillä seuraavien parlamenttivaalien takaraja on vasta tammikuussa 2025.