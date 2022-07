Ministeri Lindén: Syksyn budjettiriihessä saatava lisää rahaa terveydenhuoltoon

Ministeri Lindénin mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto on viime vuosina kehittynyt hyvin. Ministeriö on hallituskauden aikana saanut lisärahoitusta 600 miljoonaa euroa ja koronan aiheuttamiin kuluihin 1,5 miljardia euroa.

– Hoitajien palkkataso on toinen asia. Jos joku ala jää palkkakehityksessä jälkeen, ja samaan aikaan työn vaativuus ja kysyntä kasvaa, se johtaa väistämättä palkkatason nousuun. Se on ihan kohtuullista tällä alalla.

Tuhansia uusia työpaikkoja sotealalle

– Tilanne on vaikea, mutta toisaalta tällä hetkellä on töissä hoitohenkilöstöä enemmän kuin koskaan. Henkilöstön tarve on kasvanut ja se on synnyttänyt voimakkaan kysynnän, joka lisää stressiä ja kiirettä töissä.