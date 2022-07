Saksan ja Venäjän välillä kulkeva Nord Stream 1 -kaasuputki on auki kymmenen päivän huoltotauon jälkeen

Saksan ja Venäjän välillä kulkeva suora kaasuputki Nord Stream 1 on jälleen auki, kertovat uutistoimistot. Kaasu alkoi virrata putkesta varhain torstaina. Kaasuputken toimituskapasiteetista on käytössä kuitenkin vain neljäkymmentä prosenttia, kertoo BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Maakaasuputki on ollut huoltotauolla kymmenen päivää. Sen vuoksi on arvuuteltu, jatkaako Venäjän valtion energiayhtiö Gazprom kaasutoimituksia. Etenkin Saksassa on pelätty, ettei kaasuputkea avata huoltotauon jälkeen. Saksassa puolet kodeista lämpiää kaasulla.