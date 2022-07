SAS ei avaa syksyllä lentoreittiä Vaasasta Tukholmaan – resurssipula pakottaa yhtiön siirtämään avaamista aikaisintaan ensi vuoteen

Myös lentomatkustus on vähentynyt korona-ajan jälkeen. Elpyminen entiselle tasolle on epävarmaa. VASEK on kuitenkin toiveikas reitin aukeamisen suhteen.

Lentoyhtiöllä on pulaa etenkin Vaasan ja Tukholman väliselle reitille tarvittavasta lentokonetyypistä. Kuva: Johan Nilsson / AFP